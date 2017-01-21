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Соцсети высмеяли Клинтон, сверлящую мужа взглядом (видео)

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Билл «строил глазки» кому-то вдали

Билл Клинтон флиртовал с дочкой Трампа на глазах у Хиллари

Во время инаугурации президента США Дональда Трампа Хиллари Клинтон презрительно посмотрела на своего мужа Билла Клинтона.  Во время церемонии Билл Клинтон отвлекся от происходящего на сцене, что вскоре стало поводом для смеха в социальных сетях.

Пользователи соцсетей предположили, что закусивший губу Билл Клинтон «оценивал» дочь Дональда Трампа Иванку.

«Билла застукали за тем, как он смотрит на Иванку Трамп оценивающим взглядом. Билл, ты никогда не изменишься», – пишет Джей Уорнер.

В свою очередь таблоид The Sun допустил, Клинтон смотрел на жену нового президента США, и не исключил, что дочь Трампа Иванка «также была в поле его зрения».

«Найдите себе мужчину, который смотрит на вас так же, как Билл Клинтон смотрит на женщин, которые не являются Хиллари Клинтон», – пишет Aaron Orlovitz.

Как сообщали «Комментарии», находясь на посту президента Билл Клинтон оказался замешан в скандале, связанным с его сексуальными отношениями с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Скандал едва не привел к импичменту президента.

Напомним,  ранее была , который собирает вещи в овальном кабинете.

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Источник: «Комментарии»,

Теги: инаугурация, Клинтон, США, Трамп

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