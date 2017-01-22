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Мир

Charlie Hebdo получит иск в суд за кариктуру на погребенный под снегом отель

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В погребенном под снегом отеле обнаружиди 11 выживших людей

Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта сообщил, что судебный иск готовится  как против французского издания, так и против авторов карикатуры

Судебный иск против французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo подадут власти итальянского городка Фариндола, в котором находится отель Rigopiano, погребенный в среду под снежной лавиной. Накануне издание опубликовало карикатуру на трагическое событие. Об этом сообщает РИА «Новости».

 Автор карикатуры изобразил на рисунке смерть, съезжающую с горы на лыжах, зажав в руках вместо лыжных палок две косы. Рисунок подписан: «Италия. Снег прибывает».

Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта сообщил, что судебный иск готовится  как против французского издания, так и против авторов карикатуры. Известно, что этим делом займутся те же адвокаты, которые ранее по поручению властей города Аматриче подготовили иск против Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру по поводу разрушившего город землетрясения 24 августа 2016 года. Власти обоих итальянских городов считают карикатуры оскорбительными и абсолютно неуместными.

 Напомним, ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Сход снежной лавины. Вероятно, был спровоцирован землетрясением, произошедшие в этот день в центральной Италии. Под снежной лавиной оказался отель, в котором находилось более 30 людей.

 По последним данным, известно о четырех погибших – двоих мужчинах и двоих женщинах. Также  спасателям удалось обнаружить в отеле 11 выживших людей, девять из них уже освобождены из снежного плена. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского Ту-154.

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Теги: карикатура, лавина, отель, суд

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