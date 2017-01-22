Укравшего ведро золота в Нью-Йорке мужчину нашли в Эквадоре

53-летнего латиноамерикаца обвиняют в краже из инкассатоской машины золота на 1,6 млн долларов, момент кражи запечатлели камеры наблюдения, а позже видео опубликовали в сети

Обвиняемого в краже из бронированной инкассаторской машины в Нью-Йорке контейнера с золотом в 36 килограммов и стоимостью в 1,6 млн долларов задержали в Эквадоре. Но похищенное им золото пока не найдено. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, кража произошла 29 сентября в одном из самых загруженных районов Манхэттена Мидтаун. Неизвестный мужчина украл контейнер с золотом из оставленной без присмотра инкассаторской машины. Это запечатлели камеры наружного наблюдения. Позже это видео было опубликовано в сети.

По данным полиции, кражу совершил 53-летний Хулио Нивело. Он был задержан на западе Эквадора. Однако его адвокаты настаивают, что в момент совершения преступления его не было на территории США.

Следователи полагают, что преступник не продумывал кражу заранее, а лишь воспользовался неожиданно подвернувшейся возможностью.

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