Укравшего ведро золота в Нью-Йорке мужчину нашли в Эквадоре

53-летнего латиноамерикаца обвиняют в краже из инкассатоской машины золота на 1,6 млн долларов, момент кражи запечатлели камеры наблюдения, а позже видео опубликовали в сети
Обвиняемого в краже из бронированной инкассаторской машины в Нью-Йорке контейнера с золотом в 36 килограммов и стоимостью в 1,6 млн долларов задержали в Эквадоре. Но похищенное им золото пока не найдено. Об этом сообщает ВВС.
Напомним, кража произошла 29 сентября в одном из самых загруженных районов Манхэттена Мидтаун. Неизвестный мужчина украл контейнер с золотом из оставленной без присмотра инкассаторской машины. Это запечатлели камеры наружного наблюдения. Позже это видео было опубликовано в сети.
По данным полиции, кражу совершил 53-летний Хулио Нивело. Он был задержан на западе Эквадора. Однако его адвокаты настаивают, что в момент совершения преступления его не было на территории США.
Следователи полагают, что преступник не продумывал кражу заранее, а лишь воспользовался неожиданно подвернувшейся возможностью.
Ранее "Комментарии» писали о том, что полиция задержала предполагаемого убийцу исполнительницы хита «Ламбада».
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