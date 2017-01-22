Раскрыто ограбление на 80 млн долларов, совершенное 12 лет назад

В 2005 году вооруженная банда угнала бронированный грузовик с бриллиантами и другими ювелирными изделиями из зоны повышенной безопасности аэропорта

По подозрению в причастности к краже бриллиантов на сумму 80 млн долларов в 2005 году в аэропорту Амстердама задержаны семь граждан Голландии. Об этом сообщает ВВС.

Пятеро мужчин и две женщины были арестованы в Амстердаме и Валенсии в Испании.

В 2005 году вооруженная банда под видом работников аэропорта совершила кражу драгоценностей, которые должны были быть погружены в самолет до Антверпена - алмазной столицы Европы.

Злоумышленники угнали бронированный грузовик с бриллиантами и другими ювелирными изделиями из зоны повышенной безопасности аэропорта. Позже часть бриллиантов нашли в автомобиле, на котором уехали преступники, однако драгоценные камни на сумму около 50 млн долларов до сих пор не найдены.

Любопытно,что преступление 2005 года стало одной из крупнейших краж ювелирных изделий в истории.

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