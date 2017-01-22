Раскрыто ограбление на 80 млн долларов, совершенное 12 лет назад

В 2005 году вооруженная банда угнала бронированный грузовик с бриллиантами и другими ювелирными изделиями из зоны повышенной безопасности аэропорта
По подозрению в причастности к краже бриллиантов на сумму 80 млн долларов в 2005 году в аэропорту Амстердама задержаны семь граждан Голландии. Об этом сообщает ВВС.
Пятеро мужчин и две женщины были арестованы в Амстердаме и Валенсии в Испании.
В 2005 году вооруженная банда под видом работников аэропорта совершила кражу драгоценностей, которые должны были быть погружены в самолет до Антверпена - алмазной столицы Европы.
Злоумышленники угнали бронированный грузовик с бриллиантами и другими ювелирными изделиями из зоны повышенной безопасности аэропорта. Позже часть бриллиантов нашли в автомобиле, на котором уехали преступники, однако драгоценные камни на сумму около 50 млн долларов до сих пор не найдены.
Любопытно,что преступление 2005 года стало одной из крупнейших краж ювелирных изделий в истории.
Ранее «Комментарии" писали о том, что из Украины запретят вывозить золото и серебро.
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Теги: Амстердам, бриллианты, грузовик, кража
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