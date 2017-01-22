УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Раскрыто ограбление на 80 млн долларов, совершенное 12 лет назад

0

Банда угнала грузовик с бриллиантами из повышенной зоны безопасности аэропорта

В 2005 году вооруженная банда угнала бронированный грузовик с бриллиантами и другими ювелирными изделиями из зоны повышенной безопасности аэропорта 

По подозрению в причастности к краже бриллиантов на сумму 80 млн долларов в 2005 году в аэропорту Амстердама задержаны семь граждан Голландии. Об этом сообщает ВВС.

Пятеро мужчин и две женщины были арестованы в Амстердаме и Валенсии в Испании.

В 2005 году вооруженная банда под видом работников аэропорта совершила кражу драгоценностей, которые должны были быть погружены в самолет до Антверпена - алмазной столицы Европы.

Злоумышленники угнали бронированный грузовик с бриллиантами и другими ювелирными изделиями из зоны повышенной безопасности аэропорта. Позже  часть бриллиантов нашли в автомобиле, на котором уехали преступники, однако драгоценные камни на сумму около 50 млн долларов до сих пор не найдены.

Любопытно,что преступление 2005 года стало одной из крупнейших краж ювелирных изделий в истории.

Ранее «Комментарии"  писали о том, что из Украины запретят вывозить золото и серебро.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Амстердам, бриллианты, грузовик, кража

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Быть как селебрити: сверяем время по часам «звезд»

Быть как селебрити: сверяем время по часам «звезд»

"> Депутат БПП задекларировала шубу и картины

Депутат БПП задекларировала шубу и картины

"> Бриллианты Пшонки «всплыли» в Крыму

Бриллианты Пшонки «всплыли» в Крыму

"> Аваков поразил «изысканной» декларацией

Аваков поразил «изысканной» декларацией

Загрузка...

Последние новости

12:57

Получивший инвалидность в плену на Донбассе Жемчугов стал Героем Украины

12:54

Украинка стала десятой в масс-старте Кубка мира

12:35

Экс-президент Габмии скрылся из страны в неизвестном направлении

12:15

Беспилотники ликвидировали террористов в Йемене

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни »

Запорожье

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО)

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО) »

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.