Беспилотники ликвидировали террористов в Йемене

Источник сообщил об устранении трех вооруженных боевиков и их военного инструктора
В результате ударов беспилотников в центральном Йемене ликвидированы четыре предполагаемых члена террористической сети «Аль-Каида». Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в службе безопасности.
По информации издания, три вооруженных боевика «Аль-Каиды» были ликвидированы в субботу после удара беспилотника по их транспортному средству в провинции Эль-Бейда. В результате удара в пятницу был убит местный военный инструктор боевиков в той же провинции.
Известно, что в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт правительственных войск и повстанцев-хуситов. На юге страны действуют террористические группировки ИГИЛ и «Аль-Каида», которые регулярно атакуют военных.
Ранее «Комментарии» писали о том, что террористическая группировка показала видео с похищенным немцем.
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Теги: Аль Каида, беспилотник, боевики, Йемен
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