В Польшу доставили крылатые ракеты из США

Привезенные из США ракеты могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле

Первые американские высокоточные крылатые ракеты Jassm Extended Range класса «воздух-земля» доставлены на авиабазу Кшесины в Познани. Об этом сообщает Польское радио.

Напомним, что Министерство национальной обороны Польши подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле. Ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласку недалеко от Лодзи.

По словам представителей Госдепартамента США, который дал согласие на подписание контракта с Польшей, это соглашение «укрепит безопасность важного союзника США в НАТО».

Ранее "Комментарии" писали о том, что новые межконтинентальные ракеты КНДР могут быть компактнее предыдущих.