В Уэльсе рождественскими елками спасают дюны

Закапывая в песок елки, дюнам пытаются придать прочность

Около 300 выброшенных после рождественских праздников елок были закопаны в дюны в Уэльсе, на побережье Денбигшира. Местные власти таким образом решили остановить эрозию песчаных дюн и надеются, что засыпанные песком деревья придадут дюнам определенную прочность. А к концу лета там можно будет посадить песчаный тростник. Этот пляж популярен среди туристов, которые вытоптали росшую там раньше траву.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине подсчитали сколько елок купили для встречи 2017 года.