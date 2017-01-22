В Уэльсе рождественскими елками спасают дюны

Закапывая в песок елки, дюнам пытаются придать прочность
Около 300 выброшенных после рождественских праздников елок были закопаны в дюны в Уэльсе, на побережье Денбигшира. Местные власти таким образом решили остановить эрозию песчаных дюн и надеются, что засыпанные песком деревья придадут дюнам определенную прочность. А к концу лета там можно будет посадить песчаный тростник. Этот пляж популярен среди туристов, которые вытоптали росшую там раньше траву.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине подсчитали сколько елок купили для встречи 2017 года.
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