Британия скрыла неудачный пуск баллистической ракеты

Неудачные испытания ракеты прошли еще в июне прошлого года, но известно об этом стало только сейчас

Факт о неудачном испытании баллистической ракеты Trident II D5, которое прошло незадолго до голосования в парламенте по модернизации ядерного щита страны, скрыло правилельство Британии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации британских журналистов, на которых ссылается издание, единственный за четыре года пуск был произведен в июне прошлого года у побережья Флориды с Vengeance – одной из четырех британских ядерных подлодок.

Причина неудачного испытания не раскрывается. Источник в Военно-морской службе Великобритании сообщает, что Trident II D5, которая не была оснащена ядерным боезарядом, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья СШ А и это вызвало в правительстве и военном ведомстве большую панику. Власти испугались, что информация о провале сильно подорвет уверенность в способности Британии к ядерному сдерживанию.

ЧП произошло незадолго до вступления в должность нынешнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Однако она ни слова не сказала про неудачный запуск ракеты, когда убеждала парламент потратить 40 миллиардов фунтов на новые субмарины, оснащенные Trident, отмечает издание Sunday Times.

В воскресенье премьер-министр Тереза Мэй дала объяснения по поводу инцидента, несмотря на то, что непосредственно в момент запуска не занимала свой нынешний пост. Она фактически признала, что во время испытания произошел сбой, но добавила, что «такие (неудачные) испытания, так или иначе, случаются». «И это доказывает то, что нам необходимо обновить систему Trident. Нам нужно защитить свою страну и обеспечить свой вклад в обороноспособность НАТО», — сказала Мэй в интервью ВВС.

Ранее "Комментарии" писали о том, что новые межконтинентальные ракеты КНДР могут быть компактнее предыдущих.