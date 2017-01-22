В Польше на дороге рассыпали снаряды для танков

В результате дорожной аварии пострадал один американский солдат

Грузовик американской армии с опасным грузом попал в аварию в Польше. В результате того, что машина вылетела с трассы, танковые снаряды оказались разбросанными по дороге.

ЧП произошло 21 января в 19:00 недалеко от поселка Свидницав Любушском воеводстве.

«После инцидента в больницу города Зеленая Гора доставили одного из американских солдат, его жизни ничего не угрожает. На место происшествия прибыли правоохранители, военная полиция и представители американского контингента в Польше», - сообщает издание Rzeczpospolita.

Ранее "Комментарии" писали о том, что польская армия собирается защищаться от России своими силами.