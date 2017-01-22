Снегопад в Японии остановил самолеты

К утру понедельника на острове Хоккайдо на севере Японии может выпасть до 60 сантиметров снега

На остров Хоккайдо на севере Японии обрушился мощный снегопад. Непогода привела к отмене более 140 авиарейсов.

По данным телеканала NHK, 118 рейсов были отменены крупнейшими японскими авиакомпаниями Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), еще 28 авиарейсов были отменены компаниями-лоукостерами.

Также известно о том, что наблюдаются задержки и в движении поездов.

Главное японское метеорологическое агентство сообщает, что к утру понедельника в регионе может выпасть до 60 сантиметров снега.

Ранее «Комментарии" писали о том, что из погребенного под снегом отеля вытащили еще одного погибшего.