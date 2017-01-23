На мексиканском курорте нашли семь обезглавленных тел

Тела шестерых мужчин и одной женщины обнаружили в салоне угнанного такси

В воскресенье в мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо в штате Колима обнаружены сразу семь обезглавленных тел. Об этом сообщает генеральная прокуратура штата.

Известно, что тела убитых были сложены внутри угнанного автомобиля такси, который был брошен на объездной дороге вокруг Мансанильо. Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин.

Также в салоне авто нашли так называемое наркопослание, в котором наркомафия обычно объясняет причины убийства членов конкурирующих банд.

В последнее время эксперты отмечают в Мексике резкий скачок уровня преступности и считают, что такой всплеск насилия может быть связан с возможным переделом сфер влияния между различными наркокартелями, борющимися за контроль над транзитом и распространением наркотиков.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Мексике подросток открыл стрельбу в колледже и умер от своей же пули.