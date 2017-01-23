Трамп не покажет свою налоговую декларацию

Более 100 тысяч человек потребовали опубликовать данные о налогах Трампа, но несмотря на это Трамп не собирается публиковать декларацию

Новый президент США Дональд Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию несмотря на то, что петиция к главе государства с требованием этого набрала необходимое количество голосов (более 100 тысяч человек потребовали опубликовать данные о налогах Трампа). Об этом заявила советник Дональда Трампа Келлиэн Конуэй в интервью телеканалу ABC News.

«Ответ Белого Дома –Трамп не собирается публиковать налоговую декларацию», — сказала Конуэй. По ее словам, эта тема возникла во время предвыборной кампании, но американцам не было до этого дела и они проголосовали за Трампа. «Большинство американцев сфокусированы на том, как их налоговые декларацию будут выглядеть, пока Трамп стоит у власти, а не как его выглядит», – добавила Конуэй.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Трапм высказался о протестующих против него.