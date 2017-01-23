Сгоревших в автобусе венгерских школьников идентифицируют по ДНК

Причины трагедии выясняют совместными усилиями власти Италии и Венгрии

Совместное расследование причин аварии автобуса, в котором сгорели 16 человек (в основном школьники) проводят власти Италии и Венгрии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает издание Reuters.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 января недалеко от Вероны. Автобус, в котором венгерские школьники возвращались в Будапешт после каникул, проведенных во Франции, врезался в столб и загорелся. В аварии погибли 16 человек и 39 – получили ранения.(двое из них находятся в критическом состоянии).

Как заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии, чтобы идентифицировать тела, власти Италии уже взяли образцы ДНК у родителей погибших, которые приехали в Верону.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Китае за гибель людей в автобусе ответит 21 чиновник.