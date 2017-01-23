Зонд из Китая полетит за лунным грунтом

Впервые в истории космической программы Китая планируется доставить образцы лунного грунта на Землю

В конце ноября 2017 года в Южном Китае планируют запустить спутник зондирования Луны «Чанъэ-5», который должен будет получить образцы лунного грунта. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Китайская корпорация космической науки и техники заявила, что запуск будет проведен с космодрома Вэньчан в Южном Китае с помощью самой мощной китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5». И впервые в истории космической программы Китая планируется доставить образцы лунного грунта на Землю.

Проведенные тесты свидетельствуют о хорошем техническом состоянии спутника, соответствующие работы продолжаются.

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