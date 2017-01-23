В Китае одним взрывом уничтожили 19 высоток (видео)

Пять тонн тротила, заложенные в 120 тысячах мест в зданиях, сровняли многоэтажки с землей за 10 секунд
За 10 секунд в результате контролируемого взрыва были уничтожены 19 многожтажных домов. Это произошло 21 явнаря в китайском городе Ухань (Wuhan), который расположен в провинции Хубэй в центральной части страны.
Бетонные 12-этажки занимали площадь в 150 тысяч квадратов. Для их подрыва использовали порядка пяти тонн тротила. Взрывчатку заложили примерно в 120 тысяч мест в зданиях.
Высотки уничтожили для того, чтобы возвести на этом месте бизнес-квартал, в центре которого будет небоскреб высотой 707 метров.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Китае оползень «снес» гостиницу, есть жертвы.
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