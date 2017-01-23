Обнаружены вирусы, способные стереть человечество с лица Земли

Учены определили несколько новых вирусов, которые могут грозить эпидемией для всего человечества, впоследствии что может привести к вымиранию.
Исследователями выделен вирус новый вид вируса MERS который характеризуется уровнем смертности среди человечества в 40%.
На втором месте не менее страшный вирус Нипа, который вызывает тяжелый недуг, клиническая картина такова: энцефалит и острые респираторные болезни.
Еще одним очень опасным вирусом считают лихорадку Лассе, которая поражает внутренние органы и системы, в частности, почки и печень, этот вирус приводит к смертности в 50%.
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Источник: «BBC»,
Теги: вирус, смерть, ученые, человечество
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