Водителю авто, наехавшему на людей в Мельбурне, предъявили обвинения в убийстве

Полиция утверждает, что наезд на пешеходов не был терактом, но при этом водитель действовал намерено

Обвинения в убийстве пяти человек предъявлено водителю автомобиля, который в Мельбурне наехал на толпу пешеходов. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Австралии.

Напомним, ЧП произошло 20 января. Автомобиль наехал на пешеходов со скоростью 60 км/час. В результате этого смертельные травмы получили пять человек. Среди погибших трехмесячный мальчик, который скончался от травм через два дня после инцидента. Еще 20 человек серьезно пострадали.

Тогда полиция сообщила, что это не было актом терроризма. Но при этом правоохранители предполагают, что 26-летний водитель действовал намеренно. Ранее обвиняемый уже находился под арестом по другому делу, но был отпущен под залог на время доследования и должен был повторно предстать перед судом в августе.

Любопытно, что в эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису. Это собрало в городе тысячи туристов. Инцидент произошел неподалеку от места проведения соревнований.

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