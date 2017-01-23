ПАСЕ переизбрала пророссийского Аграмунта своим президентом

ПАСЕ официально выбрала Педро Аграмунт на должность президента на 2017 год

«Переизбрание Аграмунта провели, избежав голосования по регламенту ассамблеи, поскольку переизбрание президента проводится автоматически, если на выборах президента есть только одна кандидатура. Ни один другой член ассамблеи не выдвинул свою кандидатуру», - отмечается в сообщении.

Отметим, что испанский политик был единственным кандидатом на эту должность

Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году.

Напомним, 12-13 января 2017 года Аграмунт совершил визит в Москву. Во время визита он также высказался за необходимость возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Как известно, российская делегация не заявила о своем участии в зимней сессии Ассамблеи.