Из-за нехватки рабочих рук, Польша ждет гастарбайтеров из Украины

Власти Польши собираются преодолеть демографический кризис за счет рабочих из других стран

В Польше на рынке труда сложилась сложная ситуация, стране не хватает рабочей силы и в связи с этим было принято решение внести изменения в миграционное законодательство страны, чтобы заинтересовать в трудовой деятельности граждан других стран, в частности украинцев.

Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени, а также намерено поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.

Министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальска отметила, что новая политика будет направлена на то, чтобы поощрять приезд к нам иностранцев с Востока и должна стать эффективным рецептом на демографический кризис в Польше.