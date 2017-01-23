Из-за нехватки рабочих рук, Польша ждет гастарбайтеров из Украины

Власти Польши собираются преодолеть демографический кризис за счет рабочих из других стран
В Польше на рынке труда сложилась сложная ситуация, стране не хватает рабочей силы и в связи с этим было принято решение внести изменения в миграционное законодательство страны, чтобы заинтересовать в трудовой деятельности граждан других стран, в частности украинцев.
Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени, а также намерено поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.
Министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальска отметила, что новая политика будет направлена на то, чтобы поощрять приезд к нам иностранцев с Востока и должна стать эффективным рецептом на демографический кризис в Польше.
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Источник: «УкрИнформ»,
Теги: гастарбайтер, миграционная политика, польша, работа
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