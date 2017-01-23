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Мир

Китайцы поставили рекорд рождаемости в XXI веке

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В 2016 году КНР родилось 17,86 млн. новых граждан

После отмены закона по ограничению рождаемости в Китае произошел демографический взрыв

После отмены действовавшего много лет закона по ограничению рождаемости в Китае произошел демографический взрыв. Политику ограничения рождаемости «одна семья – один ребенок» китайские власти ввели в 1979 году. В то время считалось, что уровень рождаемости в три ребенка приведет к избыточной нагрузке на экономику. Исключения делались только для представителей национальных и религиозных меньшинств. В конце 2013 года ограничения были ослаблены, и двух детей разрешили заводить семьям, где один из супругов был единственным ребенком у своих родителей.

Поправки в китайское законодательство были приняты в конце декабря 2015 года, и через несколько дней, с 1 января, все семьи в стране получили право иметь двух детей. Компартия Китая объяснила это решение желанием стимулировать экономический рост, поскольку в 2014 году в стране впервые за более чем 20 лет сократилась численность трудоспособного населения.

Итак, в 2016 году, как следует из обнародованных данных, в КНР родилось 17,86 млн. новых граждан, что является максимальным показателем в этом веке. В 2015 году в стране родилось на 1,4 млн. человек меньше.

«В то время как общее число женщин детородного возраста сократилось на 5 млн., количество родов значительно увеличилось, показывая, что корректировки политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременными и эффективными», – рассказал представитель Министерства здравоохранения Китая.

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Теги: Китай, ребенок, рекорд, рождаемость, демографический взрыв

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