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Лондонские полицейские заказали памятник из ножей

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Художник Элфи Брэдли создаст скульптуру из ножей, которые британские полицейские извлекли из трупов убитых соотечественников

Скульптура будет представлять собой фигуру ангела высотой чуть больше семи метров

Около 100 тысяч ножей были изъяты на улицах в Англии и Уэльсе в рамках проекта, который реализуется при поддержке Министерства внутренних дел Великобритании. Проект начался два года назад после показа по британскому телевидению документального фильма, где полиция подвергалась критике за отсутствие активности по снижению уровня преступности с использованием ножей. В рамках проекта было организовано 150 пунктов для свободной сдачи ножей, чтобы построить национальный памятник против насилия и агрессии.

«Скульптура будет очень горьким напоминанием всем о жертвах ножевых ранений, мы продолжаем повышать информированность людей о чрезвычайно серьезных последствиях при ношении ножей», – сказал представитель полиции. Участие в создании этого памятника принимали около 40 полицейских подразделений. 

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Теги: Великобритания, ножи, памятник, полиция, скульптура

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