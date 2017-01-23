Бывший президент Латвии обвинила латышей в «злобе и завистливости»

«Вера в духовный и психологический рост моего народа находится под угрозой», – сообщила Вайра Вике-Фрейберга

Экс-президент Латвии пожаловалась на «ненависть, злобу и завистливость» латышей и заявила о своем разочаровании в соотечественниках.

Вике-Фрейберга попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), после того как при помощи посредников обеспечила для себя место на Рижском первом лесном кладбище.

В дальнейшем она написала критический пост на Facebook и сообщила, что, очевидно, было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации.

«Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача – пробудить потенциал латвийского народа… Полить, как цветок. Теперь, когда я вижу эти низкие вещи, которые направлены против тебя, меня печалит то, что моя вера в духовный и психологический рост моего народа находится под угрозой», – сказала она журналистам.

По словам Вике-Фрейберги, «на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека».

Вике-Фрейберга была президентом Латвии с 1999 по 2007 год, незадолго до избрания вернувшись в страну из Канады.