Фийон: ЕС поторопился подписать соглашение об ассоциации с Украиной

По словам политика, обещания перспективы вступления Украины в ЕС «были недостаточно обдуманным» шагом

Лидеры стран ЕС поторопились с подписанием соглашения об ассоциации с Украиной. Такое мнение высказал сегодня в Берлине кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что ЕС поторопился с подписанием соглашения об ассоциации с Украиной. Что же касается тех, кто делал безответственные заявления о необходимости расширения НАТО (за счет Украины), то мы подали ложные надежды, и настало время это признать», – сказал он.

По словам политика, обещания перспективы вступления Украины в ЕС «были недостаточно обдуманным» шагом. «Мы должны снова ясно определить наши границы», – добавил Фийон.