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Президент ПАСЕ поддерживает снятие санкций с делегации России

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Аграмунт заявил о необходимости восстановления в правах делегации России в ПАСЕ

Педро Аграмунт считает, что Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с Россией

Переизбранный на новый срок правления президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил о необходимости снятия политических санкций с делегации России, которую после аннексии Крыма  лишили  права голоса в ПАСЕ. Об этом пишет «Европейская правда».

Аграмунт выразил сожаление из-за решения России не участвовать в работе ПАСЕ, но говорит, что россияне готовы вернуться в этот формат, если они будут полностью восстановлены в правах, включая право голосовать и участвовать в работе комитетов.

«Я считаю что россияне должны быть здесь, в Ассамблее, с полноценными правами. Но не я должен принимать это решение, это – решение, которое должна принимать ассамблея», - сказал президент ПАСЕ, подчеркнув, что говорит это от себя лично, поскольку не имеет полномочий ассамблеи для таких заявлений.

Аграмунт осуждает действия России по аннексии Крыма, но считает, что она не является основанием для сохранения санкционных ограничений.

«Я не могу единолично решить, вернется ли Россия с полными правами или нет. Но моя позиция такая: один вопрос – осуждать действия РФ в Украине, и мы уже осудили их. Но это не означает что мы должны прекращать диалог. Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с РФ», - сказал  Аграмунт.

Ранее "Комментарии"  писали о том, что ПАСЕ переизбрала пророссийского Аграмунта своим президентом.

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Теги: делегация, ПАСЕ, президент, Россия

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