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Европейские фермеры засыпали штаб-квартиру ЕС сухим молоком (видео)

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Десятки производителей молочной продукции провели акцию протеста возле здания Евросовета в Брюсселе, распылив тонну сухого молока

Акция была проведена в момент, когда в здании проходило совещание профильных министров из стран Евросоюза

В Брюсселе производители молочной продукции распылили на здание Совета ЕС тонну сухого молока. Акцию протеста фермеры приурочили к встрече министров сельского хозяйства стран – членов ЕС.

Сухое молоко участники акции, проходившей на площади Шумана, распылили при помощи вентиляторов. Фермеры пригнали к зданию Совета ЕС десятки единиц сельскохозяйственной техники.

По словам представителя Европейского молочного союза (ЕМС) Эрвина Шопжеса, участники демонстрации недовольны появлением на рынке тысяч тонн порошкового молока, произведенного после того, как в ЕС цены на молочную продукцию упали до минимума. Как заявил представитель активистов, теперь Еврокомиссия хочет продать часть запасов, что приведет, по словам Шопжеса, к снижению цен на натуральное молоко. В 2015 году закупочные цены на молоко опустились с 37 евроцентов за литр до 25–28 евроцентов. Резкое падение цен связано с отменой в Евросоюзе 1 апреля 2015 года квот на производство молока, а также продовольственное эмбарго против России. Представителя ЕМС настаивают на цене в 37–40 евроцентов за литр, тогда как в среднем по ЕС на настоящий момент закупочная цена составляет 32 евроцента за литр.

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Теги: Брюссель, ЕС, молоко, фермеры, цены

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