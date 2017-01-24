Жертв погребенного под снегом итальянского отеля стало больше

Найдены тела еще трех погибших, но при этом спасателям удалось достать из отеля трех живых щенков, а это значит, что под завалами есть воздух и дает надежду обнаружить живых людей

До девяти человек возросло число погибших в результате схода лавины на горный отель в центральной части Апеннин в Италии. Об этом сообщает издание Telegraph.

В понедельник были обнаружены тела женщины и двух мужчин. Неизвестной остается судьба 20 постояльцев и сотрудников отеля. Спасти удалось 11 человек.

Напомним, 18 января сошедшая с гор в результате землетрясения снежная лавина погребла под собой отель с людьми. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.

Также стало известно, что из накрытого снегом отеля спасателям удалось достать трех живых щенков. Об этом сообщила в Тwitter заместитель директора офиса AFP в Риме Фанни Карьер. Спасатели выразили надежду, что раз щенкам удалось спастись, то под завалами могли образоваться воздушные полости. Это является «важным признаком жизни, который дает нам надежду».

Ранее «Комментарии" писали о том, что Charlie Hebdo получит иск в суд за кариктуру на погребенный под снегом отель.