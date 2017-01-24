Администрация Обамы напоследок перевела Палестине $221 миллион

Такой шаг вызвал неодобрение многих конгрессменов и нового президента США Дональда Трампа, который обещал выступать надежным союзником Израиля

В последние часы своей работы администрация уходящего президента США Барака Обамы в перевела Палестине $221 миллион. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Associated Press.

Решение о выделении денег требует одобрения Конгресса, но республиканское большинство было против выделения денег. Чтобы реализовать задумку и соблюсти формальности, администрация Обамы 2 января направила конгрессменам письменное уведомление о решении за несколько часов до конца своей работы.

Перевод вызвал недовольство отдельных конгрессменов и лично Дональда Трампа, который пообещал выступить надежным союзником Израиля.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в первый свободный от президентства день Обама играл в гольф.