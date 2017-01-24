Сотрудницу телеканала отстранили от работы за пост о сыне Трампа (ВИДЕО)

В США сценаристку Рич одного из популярных телешоу отстранили от работы за оскорбительный пост о 10-ти летнем сыне президента Дональда Трампа.

Поводом для отстранения стал ее пост в Тwitter в котором она написала, что сын Дональда Трампа станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении. Отметим, что В Америке нередки трагические случаи, когда учащиеся приходят в школу с огнестрельным оружием, принадлежащим их родителям, и открывают огонь по одноклассникам.

Рич написала так о Бэрроне потому, что посчитала, что он повел себя странно на инаугурации своего отца. Во время церемонии мальчик довольно резко отдернул свою руку от руки матери - Меланьи Трамп. Почему именно так произошло, осталось неясным.

Рич удалила запись спустя несколько часов, а потом и полностью закрыла свою страницу в соцсети. В понедельник она вновь открыла ее и оставила там только одно сообщение:

«Я приношу глубочайшие извинения за бестактное сообщение в Twitter. Я глубоко сожалею о своих поступках и оскорбительных словах. Это было непростительно, мне очень жаль», - написала она.