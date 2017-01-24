В торговом районе Багдада прогремел взрыв, есть погибшие

На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль
В Багдале при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли шесть человек погибли и еще несколько получили ранения. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник в иракских органах безопасности.
Взрыв произошел в городском торговом районе ан-Нахда.
В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки «Исламское государство» , захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Лондоне взлетел на воздух жилой дом.
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