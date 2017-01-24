Финляндия готова помочь Киеву в выполнении «Минска-2»

Финляндия готова способствовать в реализации Минских соглашений и сделает все от нее зависящее
Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
По его словам, Финляндия поддерживает суверенитет Украины и осуждает аннексию Крыма
«Минские соглашения необходимы, и они должны быть реализованы, чтоб нормализировать жизнь в Украине и в принципе у всей Европе. Обе стороны должны удовлетворить требование. Финляндия очень хочет помочь, если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем», - сказал он.
Как сообщали «Комментарии», 22 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия в этом выступает всего лишь гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.
23 января глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в увиливании от выполнения минских соглашений.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что альтернативой Минским договоренностями может стать дестабилизация Россией ситуации в Украине и «замораживание» конфликта на Донбассе.
Напомним, Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта были подписаны еще с 11 на 12 февраля 2015 года в «нормандском» формате четырехсторонних переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России. Однако, несмотря на давнюю договоренность, мир между странами так и не восторжествовал.
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Источник: «, Украина.112
Теги: военный конфликт, Минск, Минские соглашения, Финляндия
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