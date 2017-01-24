Финляндия готова помочь Киеву в выполнении «Минска-2»

Финляндия готова способствовать в реализации Минских соглашений и сделает все от нее зависящее

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

По его словам, Финляндия поддерживает суверенитет Украины и осуждает аннексию Крыма

«Минские соглашения необходимы, и они должны быть реализованы, чтоб нормализировать жизнь в Украине и в принципе у всей Европе. Обе стороны должны удовлетворить требование. Финляндия очень хочет помочь, если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем», - сказал он.

Как сообщали «Комментарии», 22 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия в этом выступает всего лишь гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в увиливании от выполнения минских соглашений.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что альтернативой Минским договоренностями может стать дестабилизация Россией ситуации в Украине и «замораживание» конфликта на Донбассе.

Напомним, Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта были подписаны еще с 11 на 12 февраля 2015 года в «нормандском» формате четырехсторонних переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России. Однако, несмотря на давнюю договоренность, мир между странами так и не восторжествовал.