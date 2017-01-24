Шварценеггер получил персональную модель электроджипа

Автомобиль был создан по личному заказу голливудской знаменитости

Известная своими проектами по превращению автомобилей в электрокары австрийская компания Kreisel Electric, представила свое новое детище, созданное на базе Mercedes-Benz, G-Класса. Любопытно, что этот автомобиль предназначен для Арнольда Шварценеггера и сделан по его личному заказу. Об этом пишет официальный сайт компании.

Известный своей борьбой за чистоту воздуха знаменитый актер уже заявил, что будет рад передвигаться на электрическом авто по Лос-Анджелесу.

Стоимость его нового автомобиля не разглашается. Также остается пока неясным, останется ли электромобиль в единственном экземпляре или у Kriesel Electric есть планы по организации мелкосерийного производства.

Несмотря на отказ от двигателя внутреннего сгорания, «Гелендваген» сохранил свои впечатляющие возможности. После превращения в электромобиль G-класс несколько потяжелел: вся силовая установка, включая батареи и два электромотора, весит 510 кг, что, само собой, больше, чем традиционный турбодизельный агрегат у версии G 350d. Однако, создатели электромобиля утверждают, что, во-первых, внедорожник если и потерял в динамике, то не слишком много, а во-вторых, отсутствие вредных выбросов компенсирует все прочие недостатки.

Между тем, совокупная мощность электромоторов, по данным Kriesel, составляет 490 л.с., а 80-киловаттная батарея обеспечивает запас хода в 300 км, причем эти данные названы «вполне реалистичными». Зарядить батареи на 80% можно всего за 25 минут.

До 100 км/ч электрический «Гелендваген» разоняется за 5,6 секунды, а его максимальная скорость достигает 183 км/ч. Австрийские инженеры умудрились сохранить внедорожнику раздаточную коробку, так что электромобиль не потеряется и на бездорожье.

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