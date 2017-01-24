Россию не смутило появление китайских ракетниц у своих границ

Россия не видит угрозу в наращивании Китаем ракетных силы у своих границ
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация (о размещении межконтинентальных баллистических ракет близ границ РФ) соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», - сказал он.
По его словам для России Китай является стратегическим союзником, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане.
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Источник: «ТАСС»,
Теги: военная авиация, граница, Китай, Россия
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