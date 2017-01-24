Пакистан испытал ракету, которая может нести ядерный заряд

Ракета называется «Ласточка», она может поражать многочисленные цели с высокой точностью, преодолевая вражеские радары

Первые успешные испытания ракеты собственной разработки класса «земля-земля» под названием Ababeel ("Ласточка") провел Пакистан. Об этом пишет РИА «Новости».

«Пакистан провел первые успешные испытания баллистической ракеты класса «земля-земля» Ababeel, максимальная дальность полета которой составляет 2,2 тысячи километров. Испытания были нацелены на оценку конструкторских и технических параметров боевой системы», — говорится в заявлении армии Пакистана.

Ракета разработана с применением системы разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения. Она "способна нести ядерные боезаряды и может поражать многочисленные цели с высокой точностью, преодолевая вражеские радары».

В армии отмечают, что развитие вооруженного комплекса Ababeel «направлено на гарантирование сохранности баллистических ракет Пакистана» в условиях развития систем ПРО в регионе и поможет дальнейшему усилению сдерживания.

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