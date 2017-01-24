Из парламента Хорватии оппозицию вынесли на руках (ВИДЕО)

Депутатов поддерживающих Россию вынесли из зала на руках.

Сегодня во время обсуждения лишения иммунитета двух депутатов парламенте Хорватии произошла потасовка после чего двух оппозиционеров - Ивана Пернара и Ивана Синчича - вынесли на руках из зала.

Поводом для применяя силы стала жёсткая дискуссия в ходе которой парламентарий Пернара проигнорировал требования собрания замолчать и покинуть хал.

В свою очередь другой парламентарий Райнер прервал заседание и на правах спикера Сабора потребовал, чтобы служба безопасности выставила оппонента принудительно за нарушение порядка.