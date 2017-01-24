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Мир

Выяснилось, во сколько обошлось России содержание Крыма

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В 2016 содержание оккупированного Крыма обошлось России в $1,3 млрд

Расходы на полуостров выросли на 20%

Российская Федерация в прошлом году администрации оккупационного Крыма около 80 млрд рублей (что в переводе 1,3 млрд долларов по курсу 60 рублей за доллар). Об этом рассказала так называемый «министр финансов» Крыма Ирина Кивико.

 "Объем безвозмездных поступлений за 2016 год из федерального бюджета составил 79,7 млрд рублей или 120,5% к показателям прошлого года», - сказала она.

Также она отметила, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Крыма в прошлом году составили 40,6 млрд рублей (около 650 млн долларов), что на 9,2 млрд рублей, или на 29,2% больше чем, в 2015 году.

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Источник: «ТАСС»,

Теги: деньги, Крым, Россия, финансирование

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