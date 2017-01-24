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Обнародован список номинантов на премию «Оскар»

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Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»

Объявлены претенденты на награду престижной американской киноакадемии «Оскар».

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла-ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Дензел Вашингтон ("Ограды") выдвинуты на награду лучший актер.

В категории лучший актер второго плана представлены Махершала Али ("Лунный свет"), Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Дев Патель ("Лев") и Майкл Шеннон ("Под покровом ночи"). 

За номинацию «Лучший фильм» поборется мюзикл Дэмиена Шазелла с такими картинами, как «Прибытие» Дени Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «Лев» Гарта Дэвиса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонргана и «Лунный свет» Барри Дженкинса. 

В номинации «Лучшая актриса» Эмма Стоун, исполнительница главной роли у Шазелла, сразится с Мэрил Стрип, Изабель Юппер, Рут Неггой, Эми Адамс и Натали Портман. 

За номинацию «Оригинальный сценарий» будут бороться картины «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лобстер», «Любой ценой» и «Женщины XX века».Напомним, церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля. 

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

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Теги: кино, кинопремия Оскар, Оскар, США, фильм

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