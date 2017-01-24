Россиян пересадят на летающие автомобили

Летающий транспорт будут использовать для перевозки грузов и пассажиров. Его максимальная нагрузка составит от 100 до 1000 км
В России создадут «летающий автомобиль» который способный к почти вертикальному взлету и посадке на пересеченной местности.
Об этом заявил ведущий консультант направления физико-технических исследований фонда Ян Чибисов
«Нам нужен «летающий автомобиль» - по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть такая сверхзадача», - отметил он.
Он сообщил, что летающий автомобиль будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров грузоподъемностью от ста до тысячи килограммов.
Аппарат будет иметь автоматическую систему управления, вертикальный взлет и посадку на площадке.
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Источник: «РИА Новости»,
Теги: автомобиль, Россия, техника, транспорт
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