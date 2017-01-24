Россиян пересадят на летающие автомобили

Летающий транспорт будут использовать для перевозки грузов и пассажиров. Его максимальная нагрузка составит от 100 до 1000 км

В России создадут «летающий автомобиль» который способный к почти вертикальному взлету и посадке на пересеченной местности.

Об этом заявил ведущий консультант направления физико-технических исследований фонда Ян Чибисов

«Нам нужен «летающий автомобиль» - по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть такая сверхзадача», - отметил он.

Он сообщил, что летающий автомобиль будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров грузоподъемностью от ста до тысячи килограммов.

Аппарат будет иметь автоматическую систему управления, вертикальный взлет и посадку на площадке.