США перебросят в Европу вертолеты Apache

Они обеспечат воздушную поддержку операции «Атлантическая решимость»

К середине февраля США перебросят в Европу 20 ударных вертолетов AH-64A Apache, сообщается на сайте американских сухопутных войск.

Согласно этим данным, первый батальон 501-го полка армейской авиации США, имеющий название «Железный дракон», перебросили на базу хранения вооружения и техники в Корпус-Кристи. Вертолеты там частично модернизируют и подготовят к транспортировке на корабле.

Батальон обеспечит воздушную поддержку операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve), отмечено в сообщении.

В рамках операции «Атлантическая решимость» США с начала года размещают в Польше бронетанковую бригадную боевую группу из состава 4-й пехотной дивизии. Личный состав группы насчитывает около трех с половиной тысяч военных, имеющих на вооружении 87 танков Abrams, 18 самоходных гаубиц Paladin, 144 БМП Bradley и более 400 автомобилей Humwee.

Бригада останется в Польше до осени, а затем будет заменена по ротации.