Хиллари Клинтон определилась со своим будущим

Политик планирует постепенное возвращение на арену после ноябрьского поражения на президентских выборах

По информации близкого окружения, Хиллари Клинтон сейчас активно рассматривает возможности для своего возвращения к политической жизни и разрабатывает стратегию своих будущих шагов, пишет портал Politico.

Пока речь не идет о старте собственной политической группы, но Клинтон провела ряд встреч с представителями Демократической партии США и активно рассматривает возможности участия в инициативе бывшего президента США Барака Обамы Organizing for Action. Кроме того, в планы Клинтон входит помощь молодым политикам, которым предстоит восстанавливать и улучшать партию.

Также отмечается, что в последнее время Билл Клинтон снова сосредоточился на работе с Clinton Foundation, в Хиллари возобновила активную общественную деятельность в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ожидается, что чета Клинтон вернется к активной политической деятельности в 2018 году, а возможно и ранее, поскольку в 2017 году состоятся выборы губернаторов штатов Нью-Джерси и Вирджиния, в которых будут принимать участие кандидаты от демократов.

Тем не менее четкого плана у Клинтонов пока нет. Кроме того, сейчас в политических кругах США активно обсуждается слух, что Хиллари планирует баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка.

В целом же Демократическая партия США сейчас переживает не самых лучшие времена и нуждается в новой крови. Тем более что многие сторонники партии в ряде штатов недовольны выбранной ею стратегией.

Эксперты говорят о том, что чета Клинтон сейчас активно наблюдает за колебаниями общественного мнения в отношении Трампа, поскольку понимает изменчивость настроений. В случае смещения симпатий в обществе популярность Клинтонов может резко возрасти в любой момент.

Фото: Mark Lennihan/AP