Лукашенко пристыдил хоккеистов за проигрыш

«Вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать», – сказал белорусский президент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиков хоккеистов минского «Динамо» за недавний проигрыш одноклубникам из Риги, сообщила пресс-служба белорусского лидера, сообщает РИА Новости

Сегодня Лукашенко принимал с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, который также является председателем наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск».

«Не забывайте, что 15 тысяч сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть», – сказал Лукашенко.

По его словам, команда играет «неровно». «Вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа», – заключил президент.

Отметим, что недавно минское «Динамо» проиграло рижскому «Динамо» со счетом 1:3 и теперь занимает последнее место в западной конференции КХЛ.