Более половины находившихся в погребенном под снегом отеле людей найдены мертвыми

Минувшей ночью спасатели достали из-под завалов еще три тела

До 21 увеличилось число погибших в результате схода снежной лавины на на горный отель Rigopiano в центральной Италии. В ночь на 25 января спасатели достали из-под толщи снега тела еще троих людей.

Напомним, трагедия произошла 18 января в горном массиве Гран-Сассо неподалеку от городка Фариндола в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой был спровоцирован землетрясением, снеслась с гор со скоростью 100 км/час и накрыла снежной массой горный отель, в котором находилось более 40 человек.

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших. 8 человек официально считаются пропавшими без вести.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Тегеране при пожаре обвалилось здание, под завалами - более 30 человек.