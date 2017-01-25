Под Парижем воры обобрали особняк Ротшильда

Из дома миллиардера воры вынесли драгоценности и деньги, ущерб оценивают в 400 тысяч евро

Во Франции воры обокрали особняк Эдуарда де Ротшильда, расположенный в департаменте Сена и Марна под Парижем. Грабители вынесли из здания драгоценности и наличные деньги – в общей сложности ущерб оценивается в 200-400 тысяч евро.

Известно, что воры проникли в особняк, взломав дверной замок на первом этаже. Хозяев в то время дома не было. О краже в полицию сообщил обслуживающий персонал. Полиция ведет поиск грабителей.

Семейство Ротшильд — династия еврейского происхождения с историей, восходящей к XVIII веку. По некоторым оценкам, состояние Ротшильдов оценивается в 350 миллиардов долларов.

Ранее «Комментарии" писали о том, что загоревшийся гироскутер уничтожил особняк стоимостью $1 миллион.