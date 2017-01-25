О статусе Приднестровья проведут референдум

С территории Республики Молдова должны быть выведены все иностранные войска. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон
«Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по данной проблеме», - сказал он.
Для решения приднестровской проблемы он считает, что будет правильным разработать правильное решение и вынести его на обсуждение общества по средству референдума.
Напомним, Жители приднестровья, 60% которых составляют русские и украинцы, добивались выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Источник: «РИА Новости»,
Теги: войска, Додон, Приднестровье, референдум
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