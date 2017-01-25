В Кувейте повесили принца-убийцу

Принц правящей в королевстве семьи в 2011 году убил своего племянника

«Среди казненных также филиппинская домработница Джакатиа Пава, признана виновной в убийстве 22-летней дочери своего работодателя. Пава категорически отрицала свою вину. МИД Филиппин просило власти Кувейта помиловать женщину», - говорится в публикации.

Принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, признан виновным в спланированном убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

В октябре 2011 года он был приговорен к смертной казни за убийство своего племянника — принца Басиля Салема Сабаха аль-Салема аль-Сабаха. Файсал, бывший капитан армии Кувейта, застрелил Басиля, приехав в гости к нему во дворец.

Предыдущий раз массовую казнь власти Кувейта проводили в 2013 году, когда были повешены трое иностранных граждан.

В 2007 году другой член правящего семейства аль-Сабах, шейх Талаль, был приговорен к смертной казни и штрафу в размере 35 тысяч долларов за контрабанду наркотиков — 10 килограммов кокаина и 120 килограммов гашиша. Его помощники получили пожизненные сроки.