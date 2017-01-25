Стало известно, когда вернется на родину новый президент Гамбии

Адам Барроу планирует с 26 января приступить к государственным делам непосредственно в Гамбии

Принявший присягу в соседнем Сенегале новый президент Гамбии Адам Барроу вернется на родину 26 января. Об этом пишет РИА «Новости».

Информацию о возвращении Барроу подтвердил источник, близкий к президенту Сенегала, а также дипломат в столице Гамбии городе Банжул.

Напомним, Адам Барроу был вынужден уехать в соседний Сенегал после того, как выиграл выборы у действующего президента Гамбии Яхьи Джамме и подвергся преследованиям с его стороны.

Совбез ООН принял резолюцию с призывом к Джамме о передаче власти Барроу, однако парламент Гамбии продлил полномочия Джамме. Новому президенту пришлось принимать присягу в посольстве Гамбии в Сенегале.

После этого военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. В результате Джамме под прессом международного давления отказался от борьбы за власть и вылетел в Гвинею.

Ранее «Комментарии" писали о том, что из государственной казны Гамбии исчезли 11 млн долларов.