Водитель инкассаторского авто с игрушечным пистолетом украл деньги

36-летний мужчина связал своих коллег и унес три мешка денег, а позже без сопротивления сдался полиции
В Китае водитель инкассаторского авто, угрожая охранникам пистолетом, украл перевозимые ими деньги - шесть миллионов юаней (874 тысячи долларов США). Об этом пишет газета Beijing News.
Ограбление произошло в городе Инкоу в провинции Ляонин. 36-летний водитель Ли Сюйю съехал с запланированного маршрута, после чего обезоружил четырех своих коллег, угрожая им пистолетом. После он связал коллег скотчем, а сам уехал на автомобиле на парковку одного из жилых домов. Там он взял из машины три мешка с наличными и вернулся домой.
Когда же за ним пришла полиция, он не стал сопротивляться, а сразу сдался. Свой поступок мужчина объяснил большими долгами.
Выяснилось, что пистолет, с которым Ли совершил нападение оказался игрушечным. Скорее всего этот факт будет использован защитой горе-грабителя. Также адвокат предоставил суду свидетельства тяжелого материального положения подзащитного. Приговор будет вынесен в начале февраля.
Ранее «Комментарии" писали о том, что американец ограбил банк, чтобы надежно спрятаться в тюрьме от жены.
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Теги: долги, банк, инкассатор, ограбление, пистолет
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