Путин рассказал, что раньше очень хорошо зарабатывал

Путин работая плотником получал не плохие деньги по тем временам

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентам МГУ имени Ломоносова о своем опыте работы в стройотрядах и зарплате.

«Я и сам - как я уже публично говорил об этом - ездил в стройотряды и получал там удостоверение плотника четвертого разряда, чем очень горжусь. В те времена это для нас было существенно, потому что мы много денег зарабатывали по тем временам, и это поддерживало многих во время учебного года.