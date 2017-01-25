Путин рассказал, что раньше очень хорошо зарабатывал

Путин работая плотником получал не плохие деньги по тем временам
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентам МГУ имени Ломоносова о своем опыте работы в стройотрядах и зарплате.
«Я и сам - как я уже публично говорил об этом - ездил в стройотряды и получал там удостоверение плотника четвертого разряда, чем очень горжусь. В те времена это для нас было существенно, потому что мы много денег зарабатывали по тем временам, и это поддерживало многих во время учебного года.
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Источник: «Интерфакс-Россия»,
Теги: Владимир Путин, плотник, Россия, студенты
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