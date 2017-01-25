Россия заступилась за УПЦ МП

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прекратить гонения на Украине на православную церковь Московского патриархата.

«Необходимо прекратить гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), пресечь вмешательство государства в дела церкви, которая на протяжении веков способствовала единству украинского народа», - заявил он.

Ранее «Комментарии» писали о том, что члены украинской парламентской делегации в ПАСЕ подготовили доклад о вмешательстве украинской власти в дела Украинской православной церкви, а также касательно недопустимых инициатив по языковому вопросу.

Народный депутат, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский. напомнил, что только за последние три года в Украине было захвачено 44 храма УПЦ, а также священнослужители неоднократно подвергались унижениям и избиениям. В частности, он отметил, что шесть священнослужителей были убиты, а дела об их убийстве не были расследованы должным образом.