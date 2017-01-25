Жительница Австралии показала ноги в 132 см (ФОТО)

Австралийка хочет потеснить в рейтинге самых длинных ног россиянку

У 39-летней бывшей модели Кэролайн Артур, которая живет в Австралии, длинна ног составляет 132 сантиметра при росте 188 см, с этим рекордом она планирует потеснить в книге рекордов Гиннеса россиянку Светлану Панкратову - нынешнюю обладательницу самых длинных ног в мире.

Ноги бывшей модели составляют 69% от полного роста.

Она отметила, что из-за особенностей своей внешности, а именно высокого роста, у нее всегда были трудности при выборе одежды, а также, что ее рост всегда вызывал к ней пристальное внимание.

Напомним, согласно Книге рекордов Гиннеса самые длинные женские ноги в мире принадлежат Светлане Панкратовой. Длина ног бывшей баскетболистки составляет 132 см при росте женщины 1,95 м.