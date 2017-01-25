Воздух в Лондоне стал грязнее, чем в Пекине

Ухудшение экологической ситуации связано с использованием каминов и дровяных печей для отопления помещений

Уровень загрязненности воздуха в столице Соединенного Королевства установил антирекорд, превысив показатели смога в Пекине, сообщает Telegraph.

По данным издания, в настоящее время концентрация мелких твердых частиц, способных нанести вред здоровью, достигла 197 микрограммов на кубический метр. При этом в столице Китая этот показатель оказался ниже на семь единиц.

Показатели загрязнения, зарегистрированные в британской столице накануне, стали самыми высокими с апреля 2011 года.

Как установили эксперты, ухудшение экологической ситуации связано с использованием каминов и дровяных печей для отопления помещений. Горожане вынуждены были использовать альтернативные способы обогрева, поскольку с начала января в Лондоне держатся минусовые температуры.