Воздух в Лондоне стал грязнее, чем в Пекине

Ухудшение экологической ситуации связано с использованием каминов и дровяных печей для отопления помещений
Уровень загрязненности воздуха в столице Соединенного Королевства установил антирекорд, превысив показатели смога в Пекине, сообщает Telegraph.
По данным издания, в настоящее время концентрация мелких твердых частиц, способных нанести вред здоровью, достигла 197 микрограммов на кубический метр. При этом в столице Китая этот показатель оказался ниже на семь единиц.
Показатели загрязнения, зарегистрированные в британской столице накануне, стали самыми высокими с апреля 2011 года.
Как установили эксперты, ухудшение экологической ситуации связано с использованием каминов и дровяных печей для отопления помещений. Горожане вынуждены были использовать альтернативные способы обогрева, поскольку с начала января в Лондоне держатся минусовые температуры.
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Теги: Великобритания, Лондон, смог, печи, камины
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